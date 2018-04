Kalundborg Kommune håber i samarbejde med andre kommuner at få en FGU til Nordvestsjælland. Den nye FGU uddannelse skal samle ungdomsuddannelser som for eksempel dem man i dga finder på produktionsskolerne. Foto: Kurt Johansen Foto: Kurt Johansen

Vil have FGU til Nordvestsjælland

Kalundborg - 11. april 2018 kl. 19:16 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune er gået sammen med nabokommunerne Odsherred og Holbæk i et forsøg på at få regeringen til at placere en af de nye Forberedende Grunduddannelses institutioner i Nordvestsjælland.

I oktober sidste år indgik regeringen en aftale sammen med resten af Folketingets partier kaldet »Aftale om bedre veje til uddannelse og job«. Som en del af aftalen blev det besluttet, at der skal etableres en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU, red.) som erstatning for en række forskellige forberedende tilbud og uddannelser.

Målgruppen for en FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse. Typisk vil der være tale om unge, som efter afslutning af folkeskolen endnu ikke har opfyldt adgangskravene for at kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller gymnasiel uddannelse.

Ifølge Folketingets aftale, skal der oprettes 90 FGU skoler over hele landet. Disse skoler skal organiseres under større statslige, selvejende institutioner. På Børn- og Familieudvalgets seneste møde besluttede et enigt udvalg, at indgå i et samarbejde med Odsherred og Holbæk, i et forsøg på at få placeret en af disse FGU- institutioner i Nordvestsjælland.

- Ved at gå sammen med vores naboer, som vi i forvejen arbejder tæt sammen med på flere andre områder, opnår vi et dækningsområde af en tilstrækkelig stor størrelse til, at vi mener at kunne tiltrække en FGU-institution, siger udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

- Hvis vores plan bliver en realitet, bliver der placeret en FGU-skole i hver kommune. I vores tilfælde så vi gerne en skole blive placeret i Svebølle, hvor vi i forvejen har Kalundborgegnens Produktionsskole liggende. Institutionens fysiske placering er til gengæld endnu ikke afklaret, det vil først komme på plads i løbet af den kommende måneds tid igennem politiske drøftelser mellem de tre kommuner, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Formanden understreger, at placeringen af FGU-institutionen i sidste ende er en beslutning som træffes på Christiansborg på baggrund af de enkelte tilbagemeldinger fra kommunerne.

Beregninger foretaget af Kalundborg Kommune viser, at der i øjeblikket er 186 unge som vurderes som værende i målgruppen til dette tilbud. I hele Nordvestsjælland vurderes det, at der er 554 unge i målgruppen.

Det forventes at den ny uddannelse er etableret og klar til at modtage elever fra august 2019.