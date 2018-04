Produktionsskolens forstander Tupaarnaq Lennert. Foto: Bjarne Robdrup

Vil ha' FGU-hovedsæde

Kalundborg - 25. april 2018 kl. 21:10 Af Martin Stokkebro Moestrup

Hovedsædet for den nye forberende grunduddannelse (FGU) for kommunerne i Kalundborg, Odsherred og Holbæk skal ligge på Kalundborgegnens Produktionsskole i Svebølle. Det var ønsket fra flere kommunalbestyrelsesmedlemmer på onsdagens kommunalebestyrelsesmøde i Kalundborg.

- Vi vil meget gerne have institutionen til Svebølle. Vi har pladsen, økonomien og ledelsen til at håndterede det, og vi håber, at borgmestren vil arbejde for, at det sker, sagde DFs Hans Kurt Jørgensen, der også er formand for skolen.

Med »institutionen« henviser han netop til hovedsædet for FGU'en. Etableringen af FGU'en er noget, Folketinget har vedtaget. Hver af de tre kommuner står til at få en FGU-skole, og for Kalundborgs vedkommende bliver denne, den der i dag hedder Kalundborgegnens Produktionsskole.

De tre kommuner får dog formentlig også ét samlet hovedsæde for de tre kommuners skoler. Det er dette hovedsæde, som politikerne vil have til Kalundborg.

- Kalundborg skal være en uddannelseskommune. Derfor er det vigtigt, at hovedskolen kommer til at ligge i Svebølle, sagde Kristine Vesterskov Olsen (S).

Den store velvilje fra hans politiske kolleger fik humoren frem hos Enhedslistens Niels Erik Danielsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi er de bedste. Skolen i Svebølle er et godt sted, der laver et fint stykker arbjede, men det er også vigtigt med et godt samarbejde med de to andre kommuner, sagde han.