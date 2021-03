Vil danne forening

Se billedserie Poul Henrik Blasen Nielsen har i mange år samlet på maritime effekter. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kalundborg - 14. marts 2021 kl. 06:14 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: - Lige nu er vi der, hvor vi håber snart at holde en stiftende generalforsamling med det formål at få dannet en forening. Det har ikke rigtig været muligt på grund af corona, men vi håber, at det snart kan lade sig gøre. Sådan lyder det fra Bent Jørgensen, der er talsmand for det kommende Kalundborg Søfartsmuseum.

Siden januar er der også kommet flere frivillige til, som har vist interesse for projektet.

- I januar var det kun mig. Nu er vi 15, så det går fremad, og vi har virkelig fået positive tilbagemeldninger, og mange folk har vist interesse. Vi er i gang med at danne basen og lære hinanden at kende, og så er næste skridt at lave en stiftende generalforsamling.

- Alt det formelle skal være i orden, for at vi kan starte en forening op og begynde at søge penge og så videre, siger intiativtager på Kalundborg Søfartsmuseum, Poul Henrik Blasen Nielsen.

Nogle af de nye frivillige er Villy Hald og Ole Kølle.

Ole Kølle er tidligere skolelærer, mens Villy Hald har været tilknyttet Raklev Lokalarkiv i mange år.

- Jeg er vant til at arbejde med love og vedtæger og er gammel Kalundborg-dreng, og har mange sjove historier omhandlende havnen, så det kan jeg bidrage med, siger Ole Kølle.