Se billedserie De ansatte i ældre- og sundhedsplejen skulle gerne opleve, at de i fremtiden vil få mere selvbestemmelse og få lettere ved at blive hørt. Det er et af flere midler til at bekæmpe rekrutteringsproblemerne på området, som Kalundborg Kommune lige nu kigger på.Pressefoto Foto: ipopba - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Vil bekæmpe ældreplejeproblemer: Ansatte skal kunne bestemme mere selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vil bekæmpe ældreplejeproblemer: Ansatte skal kunne bestemme mere selv

Kalundborg - 08. september 2021 kl. 18:15 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Der findes ingen snuptagsløsninger, der kan fremtrylle 50 villige personer til at lukke det ansættelseshul, der lige nu præger ældre- og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Det seneste stykke tid har rekrutteringsproblemerne imidlertid været et fast punkt på dagsorden, når ældre- og sundhedsudvalget har mødtes, og udvalgets håb er, at man kan igangsætte flere initiativer, der forhåbentlig kan løse problemet.

- Vi har sat ting i værk allerede, og der vil ske mere, for vi skal løse det her problem. Men det er ligesom at styre en supertanker, så fra vi hiver i roret, til vi drejer for alvor, så tager det noget tid, siger Peter Jacobsen (DF), formand i ældre- og sundhedsudvalget.

En af de ting, der er sat i værk, og som man vil forsøge at udvikle yderligere på, er at ændre ledelsesgangene, så den almindelige ansatte gerne skulle opleve at få mere indflydelse. Det kan for eksempel være i forhold til vagtplanlægningen.

- Vi har arbejdet med, at man skal træffe flere decentrale beslutninger. For lokale beslutninger er bedre beslutninger, og den bevægelse vil vi sætte yderligere gang i, siger Peter Jacobsen.

Penge er ikke problemet Nordvestnyt har tidligere beskrevet enkeltsager med borgere, der har følt sig svigtet af hjemmeplejen. Det er Peter Jacobsens vurdering, at der er tale om »særskilte tilfælde«, som er beklagelige, men ikke er symptomatiske for den generelle indsats, der »lever op til kvalitetsstandarderne«.

Det er ikke økonomien, der som sådan er problemet. Kommunen er klar til at skyde penge afsted, så der kommer flere ansatte. Men det skal grundlæggende være mere attraktivt at være del af sundheds- og ældreplejen, og her betyder arbejdsvilkårene alt andet lige en del.

- Måske har vi været for dårlige til at fortælle de ansatte, hvor fantastiske de er. Vi skal overordnet gøre det mere attraktivt, og det kan for eksempel være ved at blive bedre til at tage individuelle hensyn, siger Peter Jacobsen.

Hvad gør kommunen i forhold til at uddanne flere sosu-medarbejdere?

- Vi garanterer praktikforløb og kan også tilbyde ansættelse efter uddannelsen, men også her er det vigtigt, at man fra start ser det som mere attraktivt.

Ny arbejdsfordeling Individuelle hensyn kan ifølge Peter Jacobsen være, at man bliver bedre til at imødekomme, hvis ældre ansatte gerne vil på nedsat tid, så man ikke mister værdifuld arbejdskraft.

Det kan også være et større fokus på at målrette arbejdskraften bedre til den enkeltes faglighed, så også borgerne mærker, at kvaliteten stiger.

- Vi skal udnytte ressourcerne bedre, og så må vi for eksempel se, om andre grupper kan tage sig af ting som rengøring og praktiske gøremål, så der kan være mere fokus på plejeopgaven, siger Peter Jacobsen.

17. september har ældre- og sundhedsudvalget en inspirationsdag, hvor en række repræsentanter fra fagbevægelsen, de ansatte på området og ledere skal drøfte løsninger på området.

De ansatte løber stærkt Alt det ændrer dog ikke på, hvilket Peter Jacobsen også erkender, at området nu står med en stor udfordring.

Hvad gør I på den korte bane for at løse det her?

- Der er ingen tvivl om, at de ansatte løber rigtig stærkt. Heldigvis har mange været gode til at påtage sig overarbejde, og resten har vi løst med vikarer. Det er ikke langtidsholdbart, men lige nu har vi råd til at gøre det sådan, siger Peter Jacobsen.

Derfor er det også håbet, at man udover inspiration til langsigtede løsninger måske også kan få nogle forslag til, hvordan man gør noget på kort bane.