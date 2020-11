Ved første øjekast troede eksperterne at disse træstykker kunne stamme fra et gammelt træskib. Ved nærmere eftersyn viste det sig imidlertid ikke at være tilfældet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Vikingeskib var en and

Kalundborg - 16. november 2020

Hvad der kunne have været et spændende arkæologisk fund og måske endog et gammelt vikingeskib, viste sig at være lidt af en fuser.

- Det er med lidt blandede følelser vi modtager nyheden. Det havde været sjovt at finde et vikingeskib, men på den anden side er vi selvfølgeligt glade for, at fundet ikke kommer til at forsinke vores gravearbejde, fortæller projektleder Torben Nielsen fra Kalundborg Forsyning.

Forsyningen er i øjeblikket i færd med at udskifte en indløbsledning i jorden tæt på krydset mellem Sydhavnsvej og Dokhavnsvej i Kalundborg. For godt en uge siden fandt man i forbindelse med dette projekt i jorden nogle stykker træ, som eksperter fra Roskilde Vikingeskibsmuseum i første omgang vurderede, kunne stamme fra et større træskib.

Efter en nærmere undersøgelse står det dog nu fast, at det ikke er tilfældet.

- Eksperterne har studeret træet nærmere, og mener nu at der er tale naturligt forekommende træstykker, der er blevet slebet glatte af deres tid i havvandet, fortæller kulturarvschef Niels Wickman fra Kalundborg Museum.

På trods af skuffelsen, vil museet alligevel have folk til at overvære dele af den forestående udgravning på Dokhavnsvej.

- Man ved aldrig, hvad man kan finde når man graver dybt i jorden, og det er altid lettere at identificere et spændende fund på stedet, siger Niels Wickman.