Vikingerne og den danske vævekunst

For tredje år i træk arrangerede Vævernes Hus vævefestival. Det foregik i weekenden dels på Kattrup Gods, der er hjemsted for Vævernes Hus, dels på Fugledegård ved Tissø, hvor man i år satte fokus på Oldtidens vævekunst.

Vævning er et håndværk som man har arbejdet med i Danmark i over tusinde år. Således var vikingerne for eksempel dygtige vævere, og vævernes arbejde var afgørende for både handelsfolk og krigere som skulle på togt.

- Det var væverne som lavede sejlene på vikingeskibene, og det var et stort arbejde. Det tog således lige omkring tre et halvt år, at sy et 100 kvadratmeter stort sejl til et vikingeskib, fortalte Christine Søvsø Hjorth-Jørgensen, der er ærkæolog med speciale i Oldtidens tekstilredskaber.