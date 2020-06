Vikingerne har nu to skibe

»Frigg« og »Røskva«, Navnene på to vikingeskibe, som nu er i Tissø Vikingemarkeds besiddelse. Det ene skib på land, det andet med vand under kølen.

Han ser gerne, at der kan etableres en aktivitetsgruppe, som synes det vil være sjovt at sejle på Tissø med skibet: - Da vikingerne boede her, var der jo også sejlads på Tissø. Det er et fuldt intakt skib med både årer og sejl.