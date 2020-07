Michelle Nørmark i gang med at nålebinde. Foto: Claus Sørensen

Vikinger slår weekend-lejr ved Tissø

Vikingerne begynder nu igen at mødes ved Tissø.

Årets store vikingemarked programsat til oktober er godt nok for længst aflyst, men der bliver her i juli og i august budt på tema-weekender på Fugledegård Vikingecenters område.

Disse events hen over sommeren træder i år i stedet for det store marked.

Der er inviteret vikinger til at komme og slå lejr, og lejren vil være åben, så interesserede i løbet af weekenderne kan komme og opleve og høre om aktiviteterne.

Det bliver aktiviteter, som det uden tvivl vil være interessant for gæster på vikingecentret at opleve. Opleve på det sted, hvor der i vikingetiden var markedsplads, kongsgård og kultsted.

Det er en arbejdsgruppe for vikingeevents under Tissø Marked og Kulturformidling - i daglig tale Tissø Vikingemarked - der står for den praktiske tilrettelæggelse af vikingeaktiviteterne i sommer.