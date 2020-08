Se billedserie Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Vikingehus er det næste mål

Kalundborg - 23. august 2020

COVID-19, årets forbandelsesord, har lukket det store lokomotiv, vikingemarkedet planlagt til oktober, og måske andre større seancer omkring Fugledegård Formidlingscenter, ned i 2020.

Men egnens vikinger lader sig ikke slå ud. Fire mindre weekend-arrangementer har båret ved til fællesskabet, til arbejdslysten og historieformidlingen - og til at fastholde drømmen om, at formidlingscentret en skønne dag kan tilføres et vikingehus.

To af dem, der er med i arbejdsfællesskabets inderkreds, Kathrine Brandstrup, Jerslev, og Britt Rasmussen, Gl. Svebølle, føler sig overbeviste om, at formidlingscentret fortsat kan og skal vokse; og at der er interesse og kapital til rådighed.

- Hvilken type vikingehus, det skal være, er der nok flere meninger om. Men vi er fælles om at bære på drømmen om, at vi en dag får endnu bedre rammer at formidle hvideslægt og vikingernes lokale historie, siger Britt og Katrine.

I weekenden blev årets sidste planlagte marked afviklet. Igen med plantefaret garn; men også med mange andre spændende udfoldelser til viden og glæde for de gæster, der vovede sig udenfor. Regnen sned sig lige forbi det meste af tiden, men blæsten havde godt fat i de små »telte« på de grønne enge ned mod Tissø.

Der var pænt med gæster også i denne weekend, såvel i formidlingscentret som udendørs. Både store og små kunne sanke viden og indsigt om arbejdsprocesser fra vikingetiden. Til næste år er vikingerne ved Tissø klar igen. Og forhåbentlig med det store vikingemarked - uden coronaens svøbe.