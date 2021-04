Video og billeder: Politiet beder om hjælp i sag om dobbeltdrab

Nu har politiet brug for offentlighedens hjælp til efterforskningen.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Fire mænd fra Storkøbenhavn sidder fortsat varetægtsfængslet for at have dræbt to personer og såret en tredje ved skudepisoden i Kalundborg i november 2020. Politiet formoder dog, at der kan være flere gerningsmænd på fri fod.

Nye billeder offentliggøres derfor, så politiet kan få borgernes hjælp til at komme med flere oplysninger om deres mulige observationer i dagene omkring drabene, fortæller politikommissær Michael Robdrup Andreassen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det handler om en kynisk nedskydning på åben gade af tre mænd i november, hvor alle tre blev ramt af flere skud. Det havde dødelig udgang for to af ofrene, mens en tredje blev kritisk såret ved skyderiet. Vi har efterforsket mod de fire varetægtsfængslede siden, og nu peger vores efterforskning på, at der kan være flere gerningsmænd på fri fod, siger politikommissær Michael Robdrup Andreassen.