Video og billeder: Kæmpe Lions Cup-indmarch

Fredag aften gik Street O'laiski i front, da de mange deltagende hold i Lions Cup gik i optog gennem Kalundborgs bymidte. Med næsten 2000 tilmeldte børn til den 36. Lions Cup i Kalundborg fyldte gæsterne godt i bybilledet, og det kommer til at vare pinsen over.

Deltagerne spiller om flotte præmier, pokaler og medaljer, og de har mulighed for at se og opleve en masse udover fodbold, for eksempel har de gratis adgang til svømmehal, drønende diskotek lørdag aften, og der er skaterbane og beachvolley til fri rådighed ved stadion.

Lions Cup 2018 foregår flere steder på byens fodboldbaner, og på det grønne område ved Munkesø Stadion vil der være opstillet et telt, hvor der er mulighed for at hygge sig, og pladsens udsalgssteder for øl, vand, pølser, kebab, slik og is vil være åbent, indtil alle kampe er afviklet.