Se billedserie Der var krydstogtsskib på besøg, udstillede biler og kunsthåndværk samt levende musik på Ny Vesthavn mandag eftermiddag, da der var åbent hus på havnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Video og billeder: Folkefest på Ny Vesthavn

Kalundborg - 22. april 2019 kl. 17:04 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen var nærmest som på en større musikfestival på nordsiden af Asnæs mandag eftermiddag. Kalundborg Havn havde i anledning af krydstogtsskibet Magellans besøg inviteret til åbent hus på Ny Vesthavn, og det var i den grad et tilbud som kunne lokke kalundborgenserne.

Gæsterne holdt i kø langt oppe ad Asnæsvej for at komme ind på havnepladsen, der i dagens anledning var pyntet op med blafrende dannebrogsflag. I et stort opsat telt kunne de besøgende få kage og forfriskninger, omend de mange gæster hurtigt gjorde at man var faretruende tæt på at løbe tør for kaffe og sodavand. Andre steder på havnepladsen var der udstillinger af kunsthåndværk og gamle biler, og på en til lejligheden opsat scene gjorde de lokale bands Good Stuff og Move Out deres til at gøre dagen til en festlig oplevelse.

Blandt numrene de optrådte med var blandt andet Tøsedrengenes klassiker »Ud under åben himmel«, og det havde publikum i den grad mulighed for at komme på den 330.000 kvadratmeter store havn.

- Det er et imponerende syn at se. Sidste gang jeg var herude, var da vi holdt åben byggeplads i september sidste år, men det er noget helt andet at se den færdige havn, sagde Martin Schwartzbach, der er bestyrelsesformand for havnen.

Havnedirektør Bent Rasmussen lagde ikke skjul på, at den store interesse for at besøge havnen havde overrasket ham.

- Jeg er lidt overvældet over den store interesse. Der er selvfølgeligt mange faktorer som er faldet ud til vores fordel: det er påske, vejret er godt og folk er nysgerrige for at se Magellan på nært hold, men jeg tror og håber alligevel, at den store interesse er udtryk for, at kalundborgenserne føler, at det er deres havn, siger den glade havnedirektør.