Video: Skærtorsdagandagt fra Nyvangskirken

Påsken er den kirkelige kalenders store højtid, og mange har tradition for at samles i kirken til påskegudstjenester. Men sådan bliver det ikke i år. På grund af Covid-19 er kirkerne lukket, og menigheden må i stedet søge andre muligheder for at få påskens kristne budskaber.

Derfor har Sjællandske Medier tilbudt præster og provsti at formidle andagterne på sn.dk.

Skærtorsdagandagt fra Nyvangskirken i Kalundborg. Denne gang med en lille tryllekunst, en sangleg og en skærtorsdagsprædiken