Video: Pludseligt stod der et elsdyr på vejen

Kalundborg - 30. september 2020 kl. 15:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

- Jeg ramte en elg.

Karl-Emil stirrer vantro mod skærmen foran ham, mens kammeraterne omkring ham griner højlydt.

Elgen kom pludseligt springende ud af buskadset langs vejen, og selvom efterskoleeleven gjorde et heroisk forsøg på at undvige med den store lastbil, så var det for sent. Dyret blev fanget i lastbilens baghjul, og Karl-Emil mistede kontrollen over lastbilen, og kørte direkte op i bagenden på en varevogn, som holdt tilbage for trafikken ved nogle hajtænder i et T-kryds. Med et brag vælter lastbilen om på siden. Krasjet står der med store bogstaver hen over skærmen foran eleverne. Karl-Emil forlader slukøret sædet, mens den næste i køen ivrigt tager plads i lastbilssimulatoren.

Simulatoren var blandt de mest populære indslag, da transportbranchens store specialdesignede truck onsdag formiddag besøgte Høng Efterskole. Siden april 2016 har lastbilen besøgt mere end 700 folkeskoler, efterskoler, produktionsskoler og erhvervsskoler over hele landet. Formålet med besøget er at

- Det foregår på den måde, at vi starter dagen med at holde et lille oplæg for alle elever om transportbranchen og dens betydning. Derefter får alle elever som har lyst til mere, lov til at komme med os ud i lastbilen, forklarer konsulent Heine Schulz.

Her kan eleverne høre mere om de forskellige muligheder indenfor transportbranchen, de kan deltage i en quiz og de kan få lov til at prøve kræfter med lastbilssimulatoren.

- Det virkede meget realistisk. Lastbilen var tung og langsom at dreje, og sædet bevægede sig så det føltes som at sidde i en lastbil i bevægelse, fortæller eleven Jonatan, som var den første til at prøve simulatoren onsdag formiddag.

- Jeg havde i forvejen en ide om, at jeg når jeg er færdig på efterskolen vil tage en erhvervsuddannelse, så da jeg fik muligheden for at høre mere om uddannelsen, så slog jeg til med det samme, siger han.

Det samme gjorde pigerne Olivia og Maja.

- I morges hørte vi om hvor stor betydning transportbranchen har for vores hverdag. Vi ved ikke, om vi nødvendigvis har lyst til at blive chauffører, men vi ville gerne høre mere om faget, forklarer pigerne.

Formålet med onsdagens besøg i Høng er netop, at få flere elever til at søge over i transportbranchen. Gennemsnitsalderen i den danske godstransportbranche er høj, så når chaufførerne inden for få år begynder at gå pension, vil der opstå mangel på chauffører.

