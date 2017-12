Det populære ægtepar Keld og Hilda Heick må siges at have haft en travl dag, for foruden koncerten på Ældrecenter Vesterlunden i Snertinge besøgte de tirsdag også Plejecenter Kastaniely og Ældrecentret i Svinninge. Billedet her er dog fra sidste års koncert på Vesterlunden. Foto: Mie Neel

Video: Keld og Hilda sørgede for julestemningen

Kalundborg - 12. december 2017

Ældrecentret Vesterlunden i Snertinge fik i dag fornemt besøg, da den populære musikalske duo Keld og Hilda kom forbi for at synge julen ind med brugerne af ældrecentret.

Undervejs sang de en skønsom blanding af gamle kendinge fra Giro 413-repetoiret og en række elskede julemelodier til at få folk i den rette stemning her små to uger inden højtidens komme.

Der var i hvert fald masser af mulighed for at synge med, og det gjorde de 85 voksne og 20 børn ifølge Niels Pram fra Lions Club i Svinninge, der stod for arrangementet.

- Når først Keld og Hilda begynder at optræde, så løftes stemningen, og folk begynder at synge med på julens sange. Det var skønt at opleve. Og vi håber selvfølgelig de vender tilbage næste år, for det er blevet en rigtig fin tradition, siger Niels Pram.

Det er nemlig langt fra første gang, Keld og Hilda har stået for en juledag i musikkens og fællessangens tegn. I 14 år er de hvert år kommet forbi egnen omkring Snertinge og Svinninge, hvor også demensplejehjemmet Kastanjely og Ældrecentret i Svinninge tirsdag fik besøg.