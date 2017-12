Video: Julekoncert i Ubby

Ubby Kirke var fyldt til bristepunktet søndag eftermiddag. Næsten 200 tilskuere havde fundet vej til kirken for at overvære årets julekoncert med Nykøbing Sjællands Stadsorkester, Hvidebæk Pastorats Kirkekor og Børnekor.

- Det er omtrent de samme optrædende som vi også har stillet med de sidste år, men vi synes at de har noget godt at byde på, og vi er glade for igen i år at kunne se så mange samlet her i kirken, sagde kirkeværge Arne Madsen i sin velkomst til publikum.