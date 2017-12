Se billedserie Normalt bader de fleste nøgne, fordi det er for koldt med tøj på. Til ære for fotografen havde isfuglene dog fredag badetøj på. Foto: Peter Andersen

Video: Isfuglenes kolde gys

Kalundborg - 30. december 2017 kl. 16:13 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved badebroen på Radiovej på Gisseløre er der hver morgen året rundt livlig aktivitet, når Isfuglene - de kuldetrodsende vinterbadere i Kalundborg - får en dukkert i fjorden.

- Det er simpelthen det bedste, man kan gøre for sig selv. Endorfinerne bliver skudt ud, og man bliver frisk og glad i låget efter at have været i vandet, siger vinterbadeklubben Isfuglenes formand Dorthe Gransøe.

Klubben har oplevet stigende interesse, og selvom der nu også er konkurrence fra vinterbadeklubben på Nyby Havn, så er formanden stolt over at kunne sige, at klubben, der blev etableret i 2010, nu har 136 medlemmer.

- De fleste er over 40 år, men jeg synes, vi har en rigtig god blanding af forskellige mennesker, der er gode til at hygge sig sammen, siger formanden.

Når man så har plasket rundt i det kolde vand eller lavet en såkaldt Medova - det vil sige hurtigt i og hurtigt op igen som en tepose - så vil de fleste nok se sig om efter den nærmeste sauna. Det har man dog ikke i omklædningsfaciliteterne på Radiovej.

- Næ, vi har kun to varme brusere i hvert rum, så der kan godt være lidt trængsel. Men vi klager ikke. Det er også dejligt uforpligtende, at man bare kan hoppe på cyklen, køre herned og bade og så under bruseren, inden man kører på arbejde, siger Dorthe Gransøe.

Den laveste vandtemperatur i år har været tre grader, og så kræver kulden lidt ekstra udstyr.

- Så har vi handsker, sko og huer på, selvom det ser lidt skørt ud i bar røv, siger Dorthe Gransøe.