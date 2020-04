Video: Fællessang for 90-årige Ditte

Se billedserie Ditte Bertelsen på 90 år nød fællessangen, som hendes barnebarn Kathrine Krone havde taget initiativ til. Foto: Thomas Olsen

Kalundborg - 24. april 2020

Fredag klokken 11 stod 90-årige Ditte Bertelsen klar ude på sin altan i Munkesøparken i Kalundborg med et dannebrogsflag. Der skulle nemlig være fællessang med musiker Christopher Davis Maack, som normalt har violinen som hovedinstrument, men som denne dag havde taget et klaver med og nogle højtalere.

Det var Kathrine Krone, som er barnebarn til Ditte Bertelsen, som gerne ville give en farmoren en dejlig oplevelse i disse coronatider, hvor farmoren ikke kan få besøg af familien.

Kathrine Krone, som er leder af Byens Hus i Roskilde, fik ved hjælp af Louise Kolbjørn fra Symb og andre, kontakt med Poul Erik Christensen, som er formand for Aktivitetscenter Munkesøen.

Han hjalp med at dele flyers ud og de fik lavet en aftale med musiker Christopher Davis Maack, som familien gik sammen om at betale.

Familie og beboere sang med på Mandalay Kathrine Krone havde ikke selv mulighed for at komme, men flere familiemedlemmer dukkede fredag op for at synge og vinke til Ditte Bertelsen. De havde også frokost med til hende.

Der dukkede flere op på altanerne, og på græsplænen stod folk spredt ud, og Poul Erik Christensen delte sangtekster ud.

Der blev sunget ”Det er i dag et vejr”, ”Hvor skoven dog er frisk og stor”, ”Gå med i lunden” og ”Du er min øjesten” og ikke mindst Four Jacks ”Mandalay”, som er Ditte Bertelsens yndlingssang.

- Her må I virkelig gerne synge med, sagde musiker Christopher Davis Maack, som ikke havde prøvet at spille sangen før.

Undervejs blev der flittigt filmet med mobilen, så Kathrine Krone og de andre familiemedlemmer, som ikke havde mulighed for at være der, kunne følge med på afstand.

Gentages måske den 4. maj - Tak. Tusind tak fordi I kom, sagde Ditte Bertelsen efter sangene.

På befrielsesdagen den 4. maj skal der igen være fællessang i Munkesøparken, og Poul Erik Christensen oplyste, at folk kunne give et beløb til at betale for musikken på Mobilepay.

Umiddelbart virkede det som om, at interessen for igen at få fællessang var stor blandt de fremmødte på altanerne og græsplænen.

- På gensyn, lød det op fra altanen fra Ditte Bertelsen.