Video: 67-årig i husarrest på ferieø

Gullan Andreasen er kronisk syg med astma og har allergi overfor parfume og røg. Det er en af årsagerne til, at hun ofte tager på ferie på Gran Canaria, da klimaet er bedre for hendes helbred.

Nu må hun kun gå ud for at handle livsvigtig mad og medicin. Det er forbudt at gå på stranden, at bade eller gå tur i bjergene.