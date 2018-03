Se billedserie Forpligtende fællesskab skal være et kerneelement i den ny Friskolen på Røsnæs, mener skoleleder.

Vi skal være fælles om vor friskole

Kalundborg - 30. marts 2018 kl. 08:02 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 40-årige Jakob Søborg har nok at se til for tiden. Godt nok er han endnu ikke officielt startet i sit nye arbejde som skoleleder på Friskolen på Røsnæs, men det nye job er allerede begyndt at optage ham meget. Blandt andet er han sammen med skolens bestyrelse i fuld gang med, at udtænke grundlaget for den nye skole, og Jakob Søborg er ikke i tvivl om, at et af de helt centrale nøgleord bliver fællesskab.

- Jeg har arbejdet både på nogle af kommunens største og mindste skoler. De har alle det til fælles, at de fungerer bedst, hvis elever, lærere og forældre føler sig som en del af et forpligtende fællesskab, siger Jakob Søborg, der fortsætter:

- Det tæller naturligvis dobbelt, når vi taler om en helt nystartet friskole som friskolen på Røsnæs, der er helt afhængig af opbakningen fra forældrene. Jeg går faktisk med en lille drøm om, at jeg gerne ville nå at besøge, samtlige familier til vores elever, så vi kan lærer hinanden at kende, siger skolelederen.

Et område som man overvejer at gøre anerledes på Friskolen på Røsnæs er skole-hjem samtalerne.

- Ofte er skole-hjem samtaler noget der foregår to gange 15 minutter om året. Flere gange sidder man tilbage som lærer, og brænder inde med alt det man ville have sagt, men der var slet ikke tid. Jeg går med nogle overvejelser om, at lave skole-hjem samtaler på en helt anden måde. For eksempel kunne man forestille sig en skoledag, hvor familierne besøger skolen, og dagen er helliget et udvalgt tema, siger Jakob Søborg.

Mere lavpraktisk har flere af skolens forældre også allerede nu meldt sig til at hjælpe med at istandsætte Røsnæs Skole, så det kan tage sig godt ud, når skolen bliver til friskole efter sommerferien, men fællesskabet skal også spille en central rolle hverdagen på Friskolen på Røsnæs.

- Personlig udvikling er kun noget, som finder sted i et fællesskab. Det er en individuel proces, men den kan kun finde sted i et fællesskab med andre, mener Jakob Søborg.

Således ser skolelederen og skolebestyrelsen gerne, at morgensamlingen gør et comeback på Friskolen på Røsnæs.

- Vi håber at kunne holde morgensamling i hvert fald et par gange om ugen. Udover sange og meddelelser, skal der også være plads til gæster, eller til at de enkelte klasser skal fremlægge for resten af skolen. At tale for en forsamling er en god egenskab, som det vil være sundt for eleverne at øve, mener Jakob Søborg.

Morgensamlingen er kun et af flere elementer, som man agter at indføre på Friskolen på Røsnæs. Skolekomedie, lejrtur og høstfest er blot eksempler på andre fælles arrangementer, som overvejes på den nye skole.