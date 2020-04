Vi skal ikke forfalde til sortsind og depression

- Det er vigtigt ikke at blive for opgivende og begynde at tale byens fremtid ned. Jeg oplever selv, at byens borgere er blevet meget opmærksomme på, at det er nødvendigt at handlende lokalt hvis man vil bevare de lokale butikker, og mange gør noget ekstra for at støtte handelslivet. Jeg får mange nye kunder på besøg i disse dage, siger hun.