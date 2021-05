Nanna Andreasen og Else Marie Jesersen er frivillige aktivitetsledere for Multikulturelt Netværk, der er et integrationssamarbejde mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. De vil gerne involvere endnu flere borgere i integrationsarbejdet. Foto: Jørn Nymand

Vi skal have fuld fart på aktiviteter for flygtninge i Kalundborg

Kalundborg - 12. maj 2021 kl. 07:55 Kontakt redaktionen

- Mange flygtninge har været hjemme under corona-nedlukningen. Der er et stort behov for, at de kommer ud og møder nogle danskere igen og oplever samfundet. Vi skal have folk i gang.

Sådan lyder meldingen fra Else Marie Jespersen og Nanna Andreasen, frivillige aktivitetsledere for Multikulturelt Netværk, der er et integrationssamarbejde mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Normalt hjælper de frivillige i Multikulturelt Netværk flygtninge med lektier og hverdagsrådgivning, ligesom man også laver sociale arrangementer. Men på grund af corona-nedlukningen har aktiviteterne været stærkt begrænsede siden oktober.

- Vi har hjulpet så godt vi kunne digitalt, men en stor del af det sociale og kulturelle har jo været væk. Det er klart, at det har haft konsekvenser for flygtningene, forklarer de.

Else Marie Jespersen og Nanna Andreasen forudser, at mange af kommunens flygtninge vil opsøge sprogtræning, lektiehjælp og rådgivning til hverdagsting. Samtidig er der en håndfuld familier, som venter på at blive matchet med en dansk venskabsfamilie.

- Det er vigtigt, at vi får fuld fart på aktiviteterne nu. Vi håber virkelig, at vi kan få engageret nogle flere frivillige i integrationsarbejdet, så vi kan støtte godt op om flygtningene her efter nedlukningen, siger de to engagerede kvinder.

Der er mange forskellige muligheder for at være frivillig i Multikulturelt Netværk. Aktiviteter som lektiehjælp og hverdagsrådgivning kører fast hver uge, men der er også brug for ad-hoc frivillige, som har lyst til at deltage i enkelt-arrangementer og opgaver eller assistere med it. Man kan også blive online sprogtræner - her styrer man selv, hvornår man kan hjælpe.

- Vi har brug for alle slags frivillige. Både unge mennesker og dem med mere livserfaring. Der er mange forskellige opgaver, så det kan tilpasses ens eget liv med job og familie, forklarer Else Marie Jespersen.

Hvis man ønsker en mere personlig relation, så er der mulighed for at blive matchet med en flygtning eller flygtningefamilie. Her beslutter man selv, hvad man laver sammen - idéen er at være en ven, som kan vise vej ind i det danske samfund.

- I øjeblikket har vi 22 familier involveret i dette arbejde. Det er ofte pensionister, som har det overskud og kan hjælpe flygtninge til en bedre integration, men også enlige mænd og kvinder samt familier med teenagebørn.

- Men der er brug for flere familier, fortæller de to aktivitetsledere.

En anden mulighed er at blive mentor for en flygtning. Her hjælper man med at få løst specifikke opgaver og få overskud til at komme tættere på en hverdag, der matcher med arbejdsmarkedet gennem et kortere forløb.

I forbindelse med genåbningen planlægger Multikulturelt Netværk også at starte en familiecafé.

- Idéen er, at den skal fokusere på det sociale. Vi samarbejder med Ungdommens Røde Kors, som laver lege for børnene, og så skal vi have skabt nogle gode aktiviteter for de unge og voksne, fortæller Nanna Andreasen.

Har man lyst til at være frivillig i caféen eller i en af de øvrige aktiviteter, så inviterer Multikulturelt Netværk til informationsaften den 7. juni kl. 19 i Symb´s lokaler på Banegårdspladsen 2.

Man kan også ringe med spørgsmål til aktivitetsledere Nanna Andreasen på 29469123 eller Else Marie Jespersen på 21926115.