Vi løber snart tør for grus

De to MF'ere fortæller, at vi i Danmark er ved at løbe tør for flere råstoffer og for eksempel står til at løbe tør for grus inden for de næste syv-otte år. Derfor er en national råstofstrategi vigtig. Efterspørgslen efter råstoffer stiger, mens grusgravene svinder ind, og det bliver stadigt vanskeligere at få indvindingstilladelser. Det kan føre til, at priserne stiger, hvilket kan føre til negative konsekvenser for væksten.