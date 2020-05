Se billedserie Mandag morgen var der fuld fart på de sidste forberedelser i Høng Centeret, inden centeret kunne tage imod de første kunder siden coronakrisens start. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Vi har set frem til genåbningen i lang tid

Kalundborg - 11. maj 2020

Butiksindehaverne i Høng Centeret havde i morges travlt med at gøre klar til genåbningen af centeret, der har været lukket, siden coronakrisen begyndte for to måneder siden.

Mandag morgen havde de fundet de helt store smil frem i Høng Butikscenter. Efter to måneders nedlukning under coronakrisen, kunne centeret endelig genåbne.

- Vi har glædet os enormt meget til denne dag, og det ved jeg, at vores kunder også har. Mange af dem der kommer i butikken hos os er ældre mennesker, og de savner mindst lige så meget at kunne komme ned i butikken og få en snak med os, som de savner at kunne gå ud og handle, fortæller Elin Pedersen, der er afdelingsleder i Centerkiosken i Høng.

Efter det i torsdags blev offentliggjort, at Høng Centret kunne genåbne mandag, brugte hun weekenden på at klargøre butikken, så man på forsvarlig vis kunne modtage kunderne mandag formiddag.

Og Elin Pedersen håbede at kunderne ville møde op og støtte

- Vi har været nød til at holde helt lukket, siden krisen begyndte, så vi håber meget, at vi nu kan begynde at indhente lidt af det forsømte, siger hun.

Også hos Tøjeksperten har man set frem til genåbningen af Høng Centeret meget længe.

- Jeg blev meget glad, ja vel nærmest lykkelig, da vi i torsdags fandt ud af, at centeret endelig kunne genåbne, fortæller indehaver Flemming Nielsen.

Tøjeksperten har faktisk holdt åbent den seneste uge, men det er kun Flemming Nielsen, som har været at finde i butikken til at betjene kunderne.

- Normalt er vi fire ansatte i butikken. Jeg glæder mig til, at få lidt selskab herinde igen griner Flemming Nielsen.

- Kunderne har været meget loyale og tålmodige, men der er ingen tvivl om, at der vil komme mere gang i handlen nu, hvor hele centeret genåbner, fortsætter han.