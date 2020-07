Se billedserie Der var fuldt hus hos Esben Hansen i Raklev søndag aften, da han var vært for første etape af Ølejr på tur. Lejren var en erstatning for den aflyste Samsø Ølejr, som seks familier var gået sammen om at lave. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Vi dyrker fællesskabet og hyggen

Kalundborg - 05. juli 2020 kl. 20:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver eneste kvadratmeter af gårdspladsen foran Esben Hansens hus i Raklev var søndag aften i brug som parkeringsplads, og i haven bag huset var der om muligt endnu mindre plads. Over alt hvor der var græs, var opslået små og store telte, og gæsterne måtte være ekstra forsigtige for ikke at falde i de mange teltbarduner som var spændt ud på kryds og tværs mellem hinanden.

Haven var første stop i »Ølejr på tur«, et alternativ til den aflyste Samsø Ølejr, som en gruppe af venner havde fået stablet på benene.

- Mange af os har været med på Samsø Ølejr i 12 år i træk. Det er noget som vi allesammen ser frem til hver sommer, så det var noget af en flad fornemmelse, da lejeren officielt blev aflyst på grund af faren for coronasmitte, fortæller Esben Hansen.

Det tog dog ikke ølejr veteranerne mange timer at udtænke et alternativ.

- Det var samme dag, da jeg fik den første forespørgsel, om vi dog ikke i stedet skulle lave vores egen ølejr, siger Esben Hansen.

Ideen blev godt modtaget, og søndag eftermiddag mødtes seks familier bestående af otte voksne og 14 børn og unge i Esben Hansens have i Raklev.

- Det er kun meningen at ølejren skal være i min have de første par dage. Senere rejser vi videre til Ulvshale på Møn inden vi slutter lejren oppe i Odsherred, fortæller Esben Hansen.

Hvert sted er det op til værten at finde på nogle aktiviteter. I Kalundborg skal deltagerne for eksempel besøge bunkerne på Røsnæs samt ud og bade. Det vigtigste er dog fællesskabet.

- Det handler om at dyrke samværet, det handler om at dyrke fællesskabet og det handler om at dyrke hyggen. Det havde vi alle sammen brug for efter et langt forår med social distance, mener Esben Hansen.

Børnene og de unge mennesker fylder meget på ølejren, og nogle af dem har været med stort set hele deres liv.

- Min far og jeg var første gang på ølejr for 12 år siden, dengang var jeg kun seks år, så jeg kender efterhånden de andre rigtig godt og har gode venner på ølejren. Det er et højdepunkt i sommerferien hvert år, siger den 18-årige Alberte Hansen, der er datter af Esben Hansen.

Selvom stemningen søndag aften var i top i den lille lejr, håber Esben Hansen dog at familierne til næste år kan mødes på Samsø som de plejer.

- Men til gengæld snakker vi allerede nu om at lave noget fælles julefrokost senere i år, siger han.