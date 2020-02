Veterantog til Korsbæk

Det kunne være Mads Andersen-Skjern, der ankom til Korsbæk med sønnen Daniel i 1929, for nogle af toggæsterne var klædt på efter moden i første halvdel af 1900-tallet. Men det var damplokomotivet OHJ 38, som i denne uges vinterferie tog hul på sæson 2020 med tre køredage mellem Høng og Gørlev og en enkelt tur fra Høng til Tølløse. Det blev et nyt tilbud til feriefolket i Vestsjælland, og mange benyttede lejligheden til at rejse tilbage i tiden.