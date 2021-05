Veterantog populære trods Corona

Kun fem gange i hele 2020 kom Vestsjællands Veterantogs togsæt ud at køre, så da man i Pinsen for første gang i år skulle ud at køre var forventningerne store. Samtidig var de frivillige i Vestsjælland Veterantog dog også spændte, for hvordan ville passagererne tage imod en ny sæson med mundbind og andre Coronarestriktioner, der blandt andet betød, at toget måtte køre fra Gørlev til Slagelse tur-retur kun med på- og afstigning i Gørlev, således at den samlede tur tog godt to timer.