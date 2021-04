Vestsjællandsk honning skal sælges i hele landet

Reerslev: Det vil fremover være muligt at købe honning fra Vestsjælland i Rema 1000-butikker landet over.

- Størstedelen af den honning, som sælges i Danmark, er udenlandsk. Det betyder blandt andet, at danske biavlere har svært ved at afsætte deres honning, hvilket resulterer i overproduktion - og i yderste konsekvens, at flere biavlere må lukke deres forretning. Det er en skam. Især fordi de danske honningbier bidrager til bestøvning i den danske natur af for eksempel kløver, raps, blomster, frugttræer og bærbuske, siger han i pressemeddelelsen.