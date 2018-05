Formand for Vestsjællands Jagtforening, Hans Henrik Madsen, fik overrakt prisen af Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund. Foto: Christian Lang Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Vestsjællands Jagtforening modtager Jægerprisen 2018 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestsjællands Jagtforening modtager Jægerprisen 2018

Kalundborg - 08. maj 2018 kl. 12:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestsjællands Jagtforening blev lørdag den 5. maj hædret på Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde i Vingsted, da foreningen modtog årets interne Jægerpris 2018. Med prisen følger 10.000 kroner.

- Vi er da utroligt stolte i foreningen over denne hæder, fortæller formand Hans Henrik Madsen. Vestsjællands Jagtforening blev valgt blandt 860 jagtforeninger i Danmark.

Nu skal bestyrelsen samles, så man kan finde ud af, hvordan denne pris skal markes for medlemmerne i foreningen, ligesom man også skal se på, hvad de 10.000 kroner skal bruges til.

I knap 14 dage måtte Hans Henrik Madsen holde på hemmeligheden, inden han umiddelbart før repræsentantskabsmødet orienterede resten af bestyrelsen om, hvad der skulle ske på mødet i Vingsted.

Et stort arbejde

I forbindelse med prisoverrækkelsen skrev Michael Stevns, direktør i Danmarks Jægerforbund, bl.a. følgende:

Høng Ørslev Solbjerg Jagtforening og Kalundborgegnens Jagtforening sammenlagde sig i 2017 til en ny forening - Vestsjællands Jagtforening. Fusionen har været undervejs i et par år og har krævet et stort arbejdet og mange ressourcer fra specielt bestyrelserne i foreningerne.

Dog skal alle medlemmernes store opbakning til fusionen også fremhæves, for uden tilslutning og opbakning fra medlemmerne var Vestsjællands Jagtforening ikke blevet til noget.

Fusionen er med til at fremtidssikre foreningerne ved, at der er flere frivillige at trække på både ved afholdelse af aktiviteter, men også til bestyrelses- og udvalgsarbejde, men det giver også et bredere udvalg af aktiviteter og en større medlemsskare til deltagelse i dem.

En større forening sikrer også en stærkere økonomi og giver samtidig helt andre muligheder for at søge tilskud til aktiviteter og lignende og for at stå stærkt lokalpolitisk.

Opbygger og udvikler aktiviteter

Udover arbejdet med fusionen har foreningen samtidig formået at skabe nye og opbygge og udvikle tidligere aktiviteter og arrangementer i foreningen. F.eks. kan nævnes hundetræning på flere niveauer henover året, jagttegnsundervisningshold flere gange årligt, jul for værdigt trængende børnefamilier i Kalundborg Kommune og temadage om jagt og natur for børn i alderen 4-6 år i kommunens institutioner.

Vestsjællands Jagtforeningen formår på en utrolig flot måde at inddrage og oparbejde et netværk i foreningens mange aktiviteter, og det gavner såvel medlemmer som jagtens sag. Netværket spænder vidt fra private personer til sponsorer, virksomheder, andre foreninger og et stort samarbejde med flere afdelinger i kommunen.