- Nu er vi er i gang igen, og sikke en fest vi skal have til sommer, siger formand for Kulturhus Gimle, Inge Tofte-Hansen. FOTO: Mie Neel

Verdensmusik-hus genopstår efter fire måneders nedlukning: Store navne klar

Mens andre taler om genåbning af samfundet, bruger folkene bag verdensmusikhuset Gimle i Føllenslev ordet genopstået om udsigten til de to friluftskoncerter med dobbelt band-belægning i juli og august - efter fire måneders hård nedlukning.

- Vi er genopstået. Vi er kommet igennem med skindet på næsten, takket være støtte fra Kulturministeriet. Nu er vi er i gang igen, og sikke en fest vi skal have til sommer, siger formand Inge Tofte-Hansen.

- Vi plejer ikke at have sommerkoncerter, fordi vi gerne vil frede vores frivillige i den tid. Men i år satser vi, fordi vi har været lukket ned så længe.

- Og så håber vi, at vi også kan tiltrække nogle sommerhusgæster fra Kalundborg og Odsherred til de to koncerter, siger Inge Tofte-Hansen.

- Vi satser på, at vi må lukke mange mennesker ind i juli og august; at forsamlingsforbuddet er hævet til den tid. Vi har også overvejet at lave en friluftskoncert i juni, men vi er lidt usikre på, om der må lukkes nok mennesker ind, og hvilke restriktioner der vil gælde, siger formanden.