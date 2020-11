Venstre-kandidater og borgmesterkandidat fundet

Martin Damm blev ikke overraskende peget på som Venstres borgmesterkandidat. Bestyrelsen fik mandat til at finde yderligere kandidater frem mod det fælles opstillingsmøde i foråret.

I den kommende tid vil der være rigtig stor vækst i virksomhederne, udbygning med nye uddannelses- og forskningsfaciliteter og kommunen selv kommer til at renovere og udbygge i stort omfang. Det sidste skyldes en stærk økonomi de kommende år.

I forlængelse af det formelle opstillingsmøde fortalte de nye ejere af Mullerup Havn - Maycon ved Anders og Bjarne Mayland - om planerne for renovering af havnen og byggeriet af nye feriehuse.

Venstre i Gørlev er en af seks venstreforeninger i Kalundborg Kommune. Hver af de seks venstreforeninger er i forhold til opstilling til kommunevalget ansvarlige for at vælge kandidater. Kandidaterne fra foreningerne opstilles efterfølgende i fællesskab på et stort opstillingsmøde i 1. kvartal næste år.