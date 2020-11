Venstre i Bjergsted-Hvidebæk har valgt kandidater til Kommunalvalg

Omkring 20 af foreningens medlemmer deltog i opstillingsmødet, og af hensyn til risikoen for coronasmitte afgav flere af dem deres stemme fra parkeringspladsen.

Andre, der er interesserede i at stille op for Venstre i Bjergsted-Hvidebæk, kan henvende sig til foreningen, inden det store fælles opstillingsmøde for Venstre i Kalundborg til januar.