Se billedserie Det er Chris MacDonalds NGO Just Human, som står bag #VenligHverDag-gåturene. NGO?en arbejder med at inspirere folk og deres rollemodeller til at passe på sig selv og hinanden. PR-foto Foto: wichmann+bendtsen www.wplusb.dk

Send til din ven. X Artiklen: Venlige gåture skal udvide fællesskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venlige gåture skal udvide fællesskabet

Kalundborg - 19. september 2021 kl. 13:18 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

I den kommende tid vil der komme et nyt gåtursinitiativ til Kalundborg, hvor venlighed vil være helt centralt.

Bag initiativet #VenligHverDag står organisationen Just Human, som livsstils- og coachingekspert Chris MacDonald står bag.

I Kalundborg bliver det lokalt bosatte Linda Larsen, der kommer til at starte gåturene op, og hun har et helt klart mål med det hele:

- Jeg vil styrke båndene mellem mennesker, så de kan få udvidet deres fællesskab og styrket troen på dem selv, hvis der er behov for det, siger Linda Larsen.

Abstrakte drømme for et gåtursprojekt, medgiver hun, men #VenligHverDag er ikke udtænkt som den vanlige gåklub eller enkeltstående vandretur i Røsnæs' bakker.

Linda Larsen er til daglig aktivitetsleder af Værket i Kalundborg, som Røde Kors har stiftet for at sætte fokus på ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år.

Med ballast fra det arbejde i ryggen, og fordi #VenligHverDag har venlighed og fællesskab som centrale værdier, er det Linda Larsens ambition, at gåturene skal nå et lag dybere end hverdagssnakke om græsslåmaskiner, dårlig kaffe på arbejdet eller en smertende visdomstand.

- #VenligHverDag lægger op til, at man undervejs skal tage nogle emner op, som kan være svære at tale om til hverdag, siger Linda Larsen.

Sætte tankerne i gang For at gøre det lettere at tale om for eksempel svære emner, har #VenligHverDag fået udviklet nogle særlige samtalekort udviklet af psykologer. Af eksempler kan nævnes »Hvad er din motivation for at gøre noget venligt?« og »Hvad gør du, hvis du lander i en kurv af rådne æbler?«.

Det er ikke meningen, at de samtalekort skal være alfa og omega for samtalerne, forklarer Linda Larsen, men de skal agere inspiration til at »tankevirksomheden kommer i gang«.

- Og når man kombinerer det med en gåtur i en gruppe, så sker der noget i hjernen. Det bliver mindre farligt at snakke om de her ting, som kan være svære, siger Linda Larsen.

Bryde tabuer I skrivende stund er det ikke fastlagt, hvornår den første gåtur bliver, men Linda Larsen er ved at planlægge med Esben Hansen, næstformand i Symb, hvordan de kan gøre det bedst muligt og gøre initiativet til »deres eget«. Derudover støtter også Meny op om projektet.

Lige nu opfordres interesserede til at finde gruppen '#VenligHverDag Kalundborg' på Facebook. Her vil der blive delt yderligere informationer om projektet.

- Det er et vigtigt projekt - og det hænger lidt sammen med Værket - fordi det kan gøre en forskel for folk. Vi kan ikke redde hele verden, men jeg håber, at vi kam fjerne nogle tabuer og skabe fællesskaber for dem, som vil gå med os i Kalundborg, siger Linda Larsen.