Se billedserie Gitte Kæmpe og Theresa Andersen er - som de øvrige Rynkeby-ryttere - i kanonform. Og de glæder sig til den kommende uges udfordringer - i selskab med Henrik Tandrup, Gittes kæreste og en af mekanikerne på serviceholdet. Selve årets Danmark Rundt for Rynkebyholdet begynder lørdag formiddag fra København. Foto: Kenn Thomsen

Veninde-ræs og en stor oplevelse

Kalundborg - 11. juli 2021 kl. 17:36 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

De tjekker lige cykelcomputeren, når nu journalisten spørger så pænt. Godt og vel 10.000 km har de to trænet sammen og tilsammen siden august 2020. Der er ingen tvivl om, at Gitte Kæmpe, 40, og Theresa Andersen, 36, er fit for fight og i god form. De cirka 1300 km, som de to kvinder er begivet sig ud på, når denne artikel læses, er ingen fysisk udfordring for dem. Det er helt andre nedslagspunkter, de prioriterer:

- Fællesskab, naturskønhed, menneskelige oplevelser; det, at man kommer hjem med en masse personlige positive nedslag, man tager med sig i livet. Det oplevede vi på turen rundt i Danmark sidste år, og vi ved, at mange af de oplevelser vil gentage sig.

Da Gitte og Theresa meldte sig til Team Rynkeby Vestsjælland under Niels Urban Hansens kaptajnskab for to år siden, fordi de gerne ville udfordres og have oplevelsen af fællesskab og turen til Paris, blev Theresa udtaget. Og samme dag, som cyklerne - de gule italienske racere, der køres på - skulle bestilles, blev Theresa ringet op af Niels Urban Hansen:

- Vi har fået et afbud. Har du ikke en veninde, der vil med?

- Jo, råbte Theresa. Gitte fik to timer til at beslutte sig. For cyklen skulle jo bestilles! Hun sagde ja.

Pandemien lukkede grænserne sidste år og sendte Team Rynkeby Vestsjælland på rundtur i Danmark.

- Det var en fantastisk oplevelse, og sådan bliver det også i år, for holdet fra i fjor er stort set identisk. At det igen ikke bliver Paris, men en ny omgang på cyklen rundt i Danmark.. tja, det kan vi ikke være kede af. For det første er naturlandskabet enormt varieret, fordi Danmark er et lille land. For det andet får de sponsorer og andre, der gerne vil støtte Rynkeby-projektet og de alvorligt syge børn, langt større opmærksomhed, fordi det hele foregår i Danmark, siger Theresa og Gitte - som tilføjer:

- Der er da også de ryttere, som har været med til Paris, som synes, at der er passatilger med kedelige strækninger undervejs.

Theresa og Gitte har kendt hinanden, siden de var børn. De er begge enige om, at årets Rynkeby-udfordring er den sidste:

- I hvert fald i de næste år. Men man skal aldrig sige, aldrig. Vel, Gitte? spørger Theresa. Og så griner de. Det gør de faktisk hele tiden:

- Vi har vist fået det rygte, at vi både grner højt og kan være ret støjende. Nogle af de andre vil gerne have værelser et stykke væk fra os!

Henrik Tandrup, 44 år, Gittes kæreste og aktiv på holdet sidste år, nikker:

- At de er støjende med masser af smil og grin, det kan jeg skrive under på. Elsker det!

Henrik er med i den ene af servicebilerne i år. Sidste år løb han ind i en dobbelt diskusprolaps, der sendte ham på tre ugers sygeleje.

- Men jeg tror, at jeg har trænet problemerne væk. Jeg er i hvert fald på vej - og glad for at slippe for operation!