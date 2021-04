Se billedserie Siden 16. december har eleverne i 5. til 8. klasse i landets folkeskoler ikke været fysisk til stede. Det ændrede sig tirsdag.

»Vender eleverne tilbage de samme som før?«

Kalundborg - 07. april 2021 kl. 16:10 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

De mange par fødder, der løber rundt mellem bogreolerne, giver ikke meget lyd fra sig. Det gør til gengæld føddernes ejermænd, eleverne fra 5.b på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg, som er på deres første skolebiblioteksbesøg i månedsvis.

For tirsdag i denne uge kunne folkeskoleeleverne i 5. til 8.-klasse som de sidste få lov til at komme retur til skolebordene, efter at de har været hjemsendt siden 16. december. Til at starte med kun med fysisk fremmøde halvdelen af tiden.

På Skolen på Herredsåsen er det denne uge 5. og 8.-klasser, der er tilbage. Næste uge bytter de så med 6. og 7.-klasserne.

Derfor bliver der snakket højt og grinet endnu højere, da 5.b denne onsdag formiddag gennemsøger hylderne for læseværdige bøger.

Oskar, der har lånt en bog om dj's for at lære mere om sin store drøm, fortæller, at det er »rart« at være tilbage.

- Det er fedt at se sine venner igen, siger han.

Vennen Edvin kommer med et sindigt »fint« som svar, men indrømmer lidt efter, at han faktisk har savnet den fysiske undervisning en hel del.

- Man bliver hørt på en anden måde, siger Edvin.

Meget kan være ændret Det er svært at være uenig med viceskoleleder, Anne-Mette Lund-Konggaard, når hun siger, at alt - bortset fra antallet af elever - ser helt normalt ud på overfladen.

Et par håndfulde elever står i frikvarteret og spiller stikbold i den stride blæst.

- Dræb mig, råber en dreng, men den gule bold flyver flere meter forbi.

Bag glæden ved, at flere elever kan komme tilbage, venter nemlig en særlig opgave for lærerne på skolen, der ifølge Anne-Mette Lund-Konggaard kan opsummeres i et spørgsmål:

- Vender eleverne tilbage de samme som før?

Så lærerne skal være ekstra observante på børnenes faglige og sociale trivsel, når de er tilbage i klasselokalerne.

- Normalt ser vi, hvor meget der ændrer sig for børnene på en sommerferie. Nu har de haft tre sommerferier i stræk, så der kan være sket rigtig meget, siger Anne-Mette Lund-Konggaard.

Viceskolelederen fortæller, at de under den lange nedlukning oplevede, at der troppede elever op i fællesskab for at banke på ruden til kontoret og høre, om der slet ikke var noget, lederne kunne gøre for at få dem i skole.

Derfor er det ekstra dejligt igen at opleve børnene snakke og lege med hinanden, efter at alle på skolen har været igennem mange »hårde og store omstillinger«.

- Børn er børn, så man kan ikke se, at noget er anderledes, udover at de fleste er skudt i vejret, siger Anne-Mette Lund-Konggaard.

Bøgerne kan glemmes Den nuværende ordning for 5. til 8.-klasserne, hvor de har fysisk undervisning hver anden uge, ser Anne-Mette Lund-Konggaard som en slags brandbælte til at bryde eventuelle smittekæder. Der kommer blandt andet podere ud på skolen to gange om ugen, hvor de ældste børn frivilligt kan blive testet.

Deleordningen, at både lærere og elever må afvikle en vis portion af undervisningen online noget tid endnu. For lærernes vedkommende kan det endda betyde skift mellem formaterne flere gange på en dag.

- Jeg bøjer mig i støvet over deres fleksibilitet, siger Anne-Mette Lund-Konggaard.

Selv om flere af eleverne allerede har opdaget, at det pludselig er muligt at glemme bøger derhjemme igen, får man dog på fornemmelsen, at den byrde er de i 5.b parat til at bære, hvis det giver mere tid på skolen.

- Jeg er bare glad for at se mine kammerater. Og så er det godt at mærke, hvordan det er at være i et klasselokale sammen med andre mennesker igen, siger Majse.