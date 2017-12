Se billedserie Den tidligere vendeplads øst for Vor Frue Kirke er nu forsynet med to stenstolper, så biler ikke kan vende her. Foto: Hans Rørbech

Vendeplads duer ikke med høje granitstolper

Kalundborg - 12. december 2017 kl. 06:59 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Teknisk forvaltning i Kalundborg Kommune får stor ros fra en beboer i Højbyen for at have opsat et »blind vej«-skilt, så trafikanter nu ved lidt om, hvad de indlader sig på, hvis de kører op ad Adelgades ulige side længere end nr. 9.

- Man skal som bekendt på et tidspunkt tilbage ad samme rute. Det kan være ved at bakke, hvad der ikke er så let, når forholdene er trange på grund af mange parkerede biler. Men man kunne jo også vende bilen på den dertil fint indrettede vendeplads helt oppe ved kirken. Vendemuligheden er dog af uransalige grunde blevet saboteret ved opsættelsen af to stenstolper. Det har medført et konstant nedkørt hjørne af det fredede parterre (labyrinten), fortæller Hans Rørbech, der bor i Adelgade 17.

Parterre-anlægget øst for den femtårnede kirke er anlagt 1952-53 efter plan af havearkitekt, professor C. Th. Sørensen. Parterreanlægget regnes blandt C. Th. Sørensens fineste værker.

Hans Rørbech nævner, at der er trafikanter, der kan forveksle en vendeplads med en parkeringsplads. Det problem kan man løse med et »parkering forbudt«-skilt på stedet, siger Hans Rørbech.

Nordvestnyt har forelagt problemstillingen med den blokerede vendeplads for den kommende, nye formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V), og han lover, at han vil køre en tur forbi og se på forholdene:

- Så må vi se, hvad vi kan gøre ved sagen først i det nye år, når det nye udvalg er kommet på plads, siger Jakob Beck Jensen, der overtager formandsposten efter Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), som bliver ny formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.