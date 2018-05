Vellykket Lions Cup

På en rundtur i Munkesøen mødte Nordvestnyts udsendte team blandt mange andre et humørfuldt U13-hold fra Hillerød GI forsamlet omkring en bjerg af pizzaer, og i kebabteltet arbejdede et slidstærkt og rutineret hold lokale fodbold-mødre, og under indsatsen gik Mette Elmelund rundt og »shanghajede« frivillige til næste års Lions Cup.

- Jeg er her med Bastian på fire og Noah på to for at give dem lyst til at være med i sådan et stævne. Jeg har selv spillet for KGB og har deltaget i flere Lions Cup-stævner, og det har jeg gode minder om, forklarede drengenes far, Teddy Grasson.