Velkommen til det nye år med bigband-jazz

Bandets repertoire er bygget op omkring instrumental-musik fra de store, amerikanske bigbands - The Count Basie Orchestra, Glenn Miller Orchestra og Duke Ellington Orchestra og evergreens som »In the Mood«, »April in Paris, »Caravan«, »Don't Get Around Much Anymore«, »Little Darling« og populære vokal-numre som »All of Me«, »Mack the Knife«, »On the Sunny Side of the Street«, »Route 66«, »My Heart Belongs to Daddy« og »Summertime«.