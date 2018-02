Heidi Vestergaard Holst, kasserer i Høng Håndværker, Handels- og Industriforening, aflagde et detaljeret regnskab for foreningen for 2017. Foto: Bjarne Robdrup

Velhavende forening kan tåle et underskud

For de fleste foreninger er et underskud på næsten 29.000 kroner en udfordring. Men i Høng Handels, Håndsværker- og Industriforening var ubalancen i 2017 for det første ventet og budgetteret, for det andet spiller det ikke nogen afgørende kritisk rolle i det samlede bogholderi for en forening med formue.