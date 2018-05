Rasmus Horn Langhoff, (S) i Kalundborg: - Færre og færre vælger de fælles løsninger, fordi de ? efter mange års nedskæringer og effektiviseringer ? er udfordrede. Foto: Martin Stokkebro

Velfærdssamfundet i klemme

Kalundborg - 01. maj 2018 kl. 15:49 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når tilstrækkelig mange ikke længere har deres børn i folkeskolen og ikke møder velfærdssamfundet i deres hverdag, så vil de begynde at spørge sig selv, hvorfor de egentlig skal bidrage til det. Det er jo ikke noget, der vedrører dem. Og så har vi balladen.

Ordene kommer fra Rasmus Horn Langhoff, mf for S, valgt i Kalundborg. Det var i Gryden - og i fem tilsvarende 1. maj-taler i Nordvestsjælland - han udtrykte sin bekymring for velfærdssamfundets fremtid med baggrund i, at »færre og færre vælger de fælles løsninger, fordi de - efter mange års nedskæringer og effektiviseringer - er udfordrede. Fordi skruen er blevet strammet for meget«:

- Vores danske velfærdsmodel fungerer kun, hvis flertallet her i samfundet er en del af det. Når ungerne mødes på kryds og tværs i folkeskolen, og lærer det, de skal. Når man går trygt gennem tilværelsen og ved, at man får den bedste behandling på vores sygehuse, hvis uheldet er ude - og man ikke har brug for en privat sundhedsforsikring ved siden af, så man kan springe foran i køen. Når man, som jeg, får en god oplevelse og er fuld af taknemmelighed over for vores sundhedsvæsen, når man igen bliver far, sagde Rasmus Horn Langhoff.

Det smukke ved vores fællesskab, fortsatte han, er jo netop, at vi alle sammen bidrager til det. Og alle sammen får gavn af det på den ene eller anden måde.

Det er god gammeldags solidaritet på tværs af landet, på tværs af generationer og på tværs af sociale lag. Den solidaritet skal vi værne om og kæmpe for at bevare. Den er kernen i vores samfundsmodel. Og det er giftigt, hver eneste gang den borgerlige regering prøver at jage en kile ind i den, eksempelvis når de sætter tilskuddet til privatskolerne op. Og når de strammer skruen omkring vores sundhedsvæsen og vores ældrepleje, og hellere vil bruge pengene på at sætte afgifter og skatter ned for alle dem, der har deres på det tørre i forvejen.