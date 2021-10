Se billedserie Kalundborg Søfartsmuseum ­nåede at få mere end 300 ­besøgende i de to weekender man holdt åbent i Svebølle. Det lover godt for fremtiden, ­mener Poul Blasen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Velbesøgt museum: Men økonomien er det store problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Velbesøgt museum: Men økonomien er det store problem

Kalundborg - 21. oktober 2021 kl. 06:15 Kontakt redaktionen

På de to weekender, hvor Kalundborg Søfartsmuseum holdt åbent i lånte lokaler på Frederiksberg i Svebølle, havde museets udstilling mere end 300 besøgende, og selvom man nu har måttet pakke udstillingen på lager, og endnu ikke har fundet et permanent sted at udstille, så lover det godt for fremtiden, mener Poul Blasen, der er initiativtager til Søfartsmuseet og formand for museets bestyrelse.

- Vi havde rigtig gerne også set, at nogle af kommunalbestyrelsens medlemmer havde fundet tid til at besøge os, men at vi kan få så mange besøgende i en lagerbygning i Svebølle er rigtig flot. Havde vi i stedet haft en central beliggenhed i Kalundborg, så kunne vi måske have rundet 500 gæster, siger han.

Interessen for et søfartsmuseum er altså til stede. Kalundborg Søfartsmuseum har formået at samle en pæn udstilling af effekter, der kan udstilles og foreningen har også modtaget henvendelser om mulige lokaler, hvor man kunne forestille sig et museum kunne ligge.

Økonomien er lige nu den store udfordring.

- Hvis vi skal kunne lave en permanent udstilling, så har vi først brug for at få økonomien på plads, så vi er i stand til at betale en husleje, siger Poul Blasen.

Til det formål vil foreningen i den kommende tid prøve at søge støtte fra forskellige fonde.

- Vi håber også på, at vi kan få kommunen til at træde til. Indtil nu har man foreslået, at vi kan udstille i kælderen under en lokal skole, men vores effekter fylder allerede ganske mange kvadratmeter, så det slår ikke rigtig til, siger Poul Blasen.

Kalundborg Søfartsmuseum har rundet 50 betalende medlemmer, men er fortsat på jagt efter flere.

Derudover modtager man også meget gerne bidrag til museet, både i form af genstande, man kan udstille, og i form af økonomiske bidrag.

Eventuelle interesserede skal kontakte Poul Blasen eller Kalundborg Søfartsmuseum på Facebook.