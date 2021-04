Vejret har betydning for åbning af serveringssteder

Fra den 21. april er det igen muligt at tage på restaurant- og cafébesøg, når serveringsstederne får lov at åbne for udendørsservering. Nogle steder vælger dog at vente med at åbne, til det igen er muligt at modtage gæster indendørs.

Det gælder blandt andet værtshuset Kontoret i Kalundborg. Indehaver Morten Nystrup forklarer, at hovedårsagen er vejret:

- Vi glæder os til at åbne, men vi stoler ikke på at vejret er godt nok til, at folk gider at sidde udenfor og drikke øl. Derudover har vi ikke fået nogen retningslinjer for, hvor mange gæster vi må have. Vi håber, det er, som det var sidst, men vi ved det ikke. Vi går ud fra, at vi åbner den 6. maj, fortæller han.