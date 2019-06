Der laves allerede nu prøvegravninger ved Meny-rundkørslen. Renoveringen forventes at starte i næste uge.Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Vejen banet for renoveringen af Holbækvej

Kalundborg - 28. juni 2019 kl. 15:34 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i kommunalbestyrelsen har fundet de yderligere midler, der skulle til for at betale for første etape af renoveringen af Holbækvej i Kalundborg.

Der er tale om cirka fire millioner kroner, der betyder, at man nu kan starte arbejdet, fortæller Jakob Beck Jensen (V).

- Nu går det i gang. Tilbuddene, vi fik på projektet, blev noget dyrere, end vi havde regnet med. Derfor har vi måtte se ind i budgettet i 2020, hvor vi i første omgang tager pengene fra puljen til asfaltarbejder i byområder, siger kommunalbestyrelsesmedlemmet, der også er formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune.

I 2019 er den pulje på cirka 7,5 millioner kroner, og den står dermed til at blive mere end halveret til næste år. Man vil dog blandt andet forsøge at hente nogle af pengene ind ved at genforhandle budgetfordelingen med Kalundborg Forsyning. Forsyningen skal lægge vand- og fjernvarmerør samtidig med renoveringen af Holbækvej, hvorfor kommunen og forsyningen har indhentet et samlet tilbud på arbejdet.

- Det ser ud til, at det er det arbejde, forsyningen skal have lavet, der har gjort prisen højere. Derfor vil vi igen se på, hvad forsyningen skal betale, og hvad kommunen skal betale. Derudover vil administrationen se på, om man kan finde andre steder at spare. Det kunne eksempelvis være på, om man brugte fliser eller asfalt, når man laver fortov, siger Jakob Beck Jensen.

Han erkender, at projektet har vist sig at være for økonomisk krævende til teknik- og miljøudvalgets område.

- Det er sidste gang, at teknik- og miljøudvalget laver så stort et projekt ud fra vores økonomi. Vores budget kan ikke rumme det. I fremtiden skal det ind under de samlede budgetforhandlinger, og det bliver også tilfældet med etape 1 og 3, siger han med henvisning til, at det er etape 2 ud af i alt tre etaper af renoveringen, man nu starter på.

Projektleder ved Team Vej og Park i Kalundborg Kommune Jan Krause oplyser, at man forventer at gå i gang med renoveringen af Holbækvej i næste uge. Mens arbejdet står på, bliver vejen ensrettet, så man kun kan køre ad Holbækvej i retningen ind mod Kalundborg. For at komme ud af byen skal man i stedet køre ad Rynkevangen og ud ved Kåstrup-rundkørslen.