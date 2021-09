Se billedserie Henrik Larsen, Fishing Zealand, klar med fiskegrejet til de 10 nye lystfiskere. Privatfoto

Vejen banet for at blive lystfisker

Hvordan kommer man lige i gang med lystfiskeri? Kan man egentlig fange noget, når vandet bliver koldt, og hvad skal man overhovedet sætte for enden af linen? Spørgsmålene kan være mange, når man står med en spirende interesse for lystfiskeri. Lige nu kan man få hjælp til at finde svarene i de lokale sportsfiskerforeninger. Man kan også få sit første komplette fiskesæt - kvit og frit!

- I Kalundborg Kommune findes der rige muligheder for at benytte områdets varierede natur til lystfiskeri - det er der mange lokale lystfiskere, der ved. Gennem tiden er der således også opstået tre sportsfiskerforeninger i kommunen. I den kommende tid, står medlemmer fra disse tre foreninger klar til at invitere endnu flere interesserede ind i den spændende verden, hvor den rekreative hobby kan kombineres med spændende naturoplevelser, fortæller Henrik Larsen, Fishing Zealand.

I de lokale sportsfiskerforeninger findes kompetent fiskefaglig ekspertise, som kan være yderst værdifuld, når man netop er startet med lystfiskeriet eller blot overvejer om lystfiskeri kunne blive en ny hobby. Foreningsmedlemmerne har desuden kendskab til de bedste af lokalområdets fiskepladser og råder endvidere over faciliteter som er forbeholdt medlemmer.

I de næste uger er det muligt at besøge foreningerne på åbne klubaftener. På en sådan aften kan man høre mere om den enkelte forenings faciliteter, turprogrammer og i det hele taget opleve atmosfærden fra et aktivt foreningsliv blandt ligesindede.

- Som tak for besøget, kvitteres der med en goodie-bag, som bl.a. indeholder en grejæske med fiskegrej, en oversigt med beskrivelser af gode fiskepladser i Kalundborg Kommune og naturligvis også informationer omkring mulighederne, for at blive medlem i en af de tre sportsfiskerforeninger, oplyser Henrik Larsen.

Man kan faktisk både lære at fiske, samt få sit eget fiskeudstyr. Sportsfiskerforeningerne i Høng, Gørlev og Kalundborg har nemlig fået mulighed for at tage sig ekstra godt af hver 10 ny-fiskere, der går og drømmer om at blive fuldblods lystfiskere med deres egen fiskestang og fiskehjul.

Er man være interesseret i et sådan fiskesæt, så skal man være frisk på at deltage i disse fire spændende aktiviteter:

o Deltagelse i introdag på en klubaften, hvor man vises rundt i foreningen, ser faciliteterne hører om foreningens arbejde og kobles med en "kontaktperson". På denne introdag klargøres fiskesættet, så det er klar til at tage med på fisketur.

o Fisketur i lokalområdet, hvor kontaktpersonen fra intromødet også deltager. Turen planlægges med henblik på at gøre dig fortrolig med det nye udstyr og naturligvis med øje for at fange noget!

o Deltagelse ved endnu en klubaften, hvor der bl.a. kan laves aftaler om, hvilke fremtidige klubture, som kunne være relevante at deltage på.

o Endnu en spændende fisketur i lokalområdet, der afsluttes med udlevering af fiskesættet.

- Efteråret er en fantastisk periode til at bedrive lystfiskeri. Det er ikke alene flot at færdes i naturen, mens løvet skifter farve.

Efteråret er samtidig en tid, hvor fiskeriet kan være særdeles givtigt, lyder det fra Henrik Larsen. Han håber, at mange tager imod det gode tilbud fra de tre sportsfiskerforeninger.