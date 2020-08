Vej ensrettet en måned endnu

Skal man køre fra Ulstrup mod Kalundborg i de kommende uger, så er man nødt til at køre en lille omvej over Ågerup.

Kalundborg Kommune har nemlig valgt at forlænge ensretningen af Røsnæsvej gennem Ulstrup frem til den 14. september for at give arbejdsro til håndværkerne, som er i færd med at ligge det sidste stykke af Røsnæs-cykelstien.