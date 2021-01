Vej blev spærret af motorbåd

Politiet var lørdag til stede på Nykøbingvej ved Snertinge efter, at en bådtrailer var knækket under en båd. Det skete klokken 13.24 i en blød kurve, hvor traileren gav fortabt.

Traileren med motorbåden spærrede Nykøbingvej i begge retninger ud for nummer 53, hvor trailerens undervogn brød sammen. Det gav et behov for at få dirigeret trafikken, og her fik politiet velvillig assistance af frivilige fra Hjemmeværnet.