Sagen fra Eskebjerg, hvor 15 hunde skulle være blevet vasket i terpentin, skal nu for Østre Landsret. Det er den 58-årige kvinde fra København, der blev dømt skyldig i sagen i december, der har anket sin dom.

Vaskede 15 hunde i terpentin: 58-årige kvinde for retten igen

Kalundborg - 02. september 2020

Den 58-årige kvinde fra København, der i december blev dømt skyldig i uansvarlig behandling af 15 hunde på en adresse i Eskebjerg, valgte, så snart hammeren faldt ved byretten i Holbæk, at anke sin dom.

Derfor lander sagen idag onsdag i Østre Landsret, hvor endnu en retsinstans skal forholde sig til sagen om terpentinhundene.

Den 58-årige kvinde blev ved byretten idømt 60 dages betinget fængsel og frakendt retten til at have med hunde at gøre i fem år.

Det rystede dengang kvinden, der både har anket skyldsspørgsmålet og straffen til landsretten.

Anken har givet anledning til, at statsadvokaten i København har kontraanket til skærpelse.

- Helt generelt kan en kontraanke til skærpelse betyde, at man kan få en strengere straf eller blive dømt for mere end det, man er blevet dømt for ved byretten, oplyser Annemarie Dybdal Christensen, der er anklager ved Statsadvokaten i København og anklager i sagen.

Hunde vasket i terpentin Sagen tog sin begyndelse i maj 2017, da politiet og Dyrenes Beskyttelse fandt 15 misrøgtede hunde på en adresse i Eskebjerg. Flere af dem var ramt af så alvorlig skab, at de stort set ikke havde nogen pels tilbage på kroppen.

Retten i Holbæk fandt den 58-årige kvinde skyldig i at have instrueret sin halvbror, der dengang boede på adressen i Eskebjerg, i at vaske hundene med terpentin som behandling mod det alvorlige tilfælde af skab.

Byretten kendte hende også skyldig i ikke at have imødekommet politiets instruktion om at tage hundene til dyrlæge samt for, at flere af hundene ikke var øremærket med chip.

- Dommen var for mild Da dommen faldt i december, var Dyrenes Beskyttelse hurtige til at rette kritik mod byretten for ikke at udnytte straframmen fuldt.

Dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse Yvonne Johansen mener stadigvæk, at straffen, der blev givet i Holbæk var for mild.

- Det, som jeg fastholder, og som jeg også mente, dengang dommen faldt, var jo, at vi ikke syntes, at dommen var hård nok i forhold til det, der var blevet gjort ved hundene, siger hun.

Helt generelt er Dyrenes Beskyttelse desuden utilfredse med, at dommen har opsættende virkning, når folk vælger at anke til landsretten.

- I udgangspunkt kan folk fortsætte med at have med dyr at gøre, indtil dommen stadfæstes ved landsretten. Det er ikke godt nok, når man har med levende væsener at gøre, siger dyreværnschefen, der oplever, at mange i dyreværnssager spekulerer i at anke.