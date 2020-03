Kalundborggenserne får leveret dagligvarer som aldrig før. Foto: Peter Egebæk

Vareudbringning eksploderer i Kalundborg

Kalundborg - 27. marts 2020

Det lader til, at de handlende i Kalundborg har taget statsministerens anbefaling om at holde afstand og vise hensyn til sig.

I hvert fald gør langt flere borgere i øjeblikket brug af muligheden for at få leveret deres dagligvarer til døren end før Coronakrisen. Det fortæller de to dagligvareforretninger Meny og Kvickly i Kalundborg.

Begge forretninger bragte allerede før coronaudbruddet varer ud til kunder, men efterspørgslen på denne service er eksploderet de seneste to uger, lyder det fra forretningerne.

- Vi har altid bragt varer ud, men det er eksploderet i de her coronadage, fortæller Peter Egebæk, der er købmand i Meny Kalundborg.

Hvor forretningen før havde tre medarbejdere beskæftiget med vareudlevering, kræver arbejdsopgaven i dag fem medarbejdere samt en række løsarbejdere, der tager imod varebestillingerne på telefon og e-mail. Medarbejderne er blevet fundet ved at rykke rundt på arbejdsfordelingen i butikken og give løsarbejderne flere timer.

- Kunderne er ret lydhøre i forhold til at blive hjemme, forklarer købmanden, der oplyser, at antallet af kunder, der fysisk køber ind i butikken, er 20 procent lavere end på en normal uge, men at salget alligevel er steget med 30 procent, og at kunderne køber mere ind ad gangen.

I Kvickly Kalundborg tegner der sig et lignende billede.

Hvor onlinehandlen før coronaudbruddet kun udgjorde en lillebitte del af forretningens salg, kommer en fjerdedel - nogle gange en tredjedel - af salget i dag fra onlinehandlen. Og varehuschef Kirsti Thygesen tror, at kundernes nye vane er kommet for at blive.

- Jeg kunne godt forestille mig, at nogle vil blive ved med at gøre brug af det, fordi de synes, det er nemt. Jeg tror ikke, vi kommer tilbage til niveauet inden krisen.

Hun har ansat to nye chauffører, så der i dag er fire chauffører fremfor to, der står for vareudlevering. Og alle chaufførerne har fået øget deres timetal.

Hvor der før coronaudbruddet kun blev pakket et par varepakker om morgenen, er forretningens fem – seks kassemedarbejdere nu fuldtidsbeskæftiget fra kl. 6 til 15 med at pakke varer. I kassen sidder der i stedet medarbejderne fra bistroen og bespisningsområdet, som er lukket ned under coronakrisen.

Kunderne kan både få bragt varerne ud til deres bopæl, men en mulighed er også at bestille varerne over internettet og hente de nedpakkede varer på parkeringspladsen foran forretningen. Indtil nu er to parkeringspladser blevet brugt til dette formål, men Kirsti Thygesen fortæller, at hun måske bliver nødt til at inddrage flere parkeringspladser.

- Vi har haft det længe – men det er eksploderet helt vanvittigt, siger hun.

Også i Kvickly Kalundborg kan varehuschefen mærke, at der er færre folk i butikken, men at folk køber mere ind ad gangen.

- Man har virkelig taget det til sig, det her med at handle stort ind, siger hun.