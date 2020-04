En 49-årig mand fra Kalundborg er varetægtsfængslet for at have stukket en kvinde i skulderen med en kniv, oplyser politiet.

Varetægtsfængslet for grov vold mod kvinde

En 49-årig mand fra Kalundborg blev onsdag fremstillet i et grundlovsforhør som mistænkt for grov vold over for en 40-årig kvinde også fra Kalundborg.