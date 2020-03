Se billedserie Daniel Kolind ved kassen i Kvickly, hvor man har haft det beskyttende glas ved kasserne i godt og vel en uge.

Varehuse og kunder hjælper hinanden gennem coronakrisen

Kalundborg - 26. marts 2020 kl. 11:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunder og medarbejdere i Kalundborgs varehuse passer generelt rigtig godt på hinanden, hvor alle lige nu befinder sig i en meget anderledes og hård periode, hvor det først og fremmest gælder om at undgå at blive smittet med corona.

- Derfor er det da også dejligt med den store opbakning fra vores kunder, siger varehuschef Kirsti Thygesen, Kvickly.

Her er der for længst sørget for plexiglas ved alle kasserne for at mindske smitterisikoen mellem kunder og kassemedarbejdere. Også i bager- og slagterafdelingen er der sat plexiglas op, og det samme er tilfældet i kiosken.

- Vi har bemærket en klar ændring i kundernes indkøbsmønster, hvor der nu bliver handlet større ind, men til gengæld kommer kunderne færre gange om ugen. Og det er jo også lige efter bogen, lyder det fra en tilfreds Kirsti Thygesen.

Varehuschefen henstiller til, at det kun er et enkelt medlem af husstanden, der køber ind, da det også medvirker til, at man ikke bliver for mange ad gangen i varehuset.

Benytter andre indkøbsmuligheder

Kirsti Thygesen glæde sig over, at flere og flere Kvickly-kunder benytter sig af de andre muligheder, der for at købe ind hos Kvickly, hvor man bestiller varerne hjemmefra på osuma.dk og Coop.dk og får dem bragt hjem på adressen.

Ligesom et større og større antal kunder bruger bestil og hent i Kvickly, hvor varerne bliver leveret ud i den ventende bil på parkeringsspladsen.

- Scan og betal bliver i højere og højere grad brugt af vores kunder, hvor der er med ens mobiltelefon, man scanner varerne og senere også betaler dem, uden at andre rører varerne.

Håndsprit og engangshandsker - Vi har sprit til stående til kunderne ved bl.a. indgangen, så man kan spritte sine hænder af. Der er også mulighed for at vaske sine hænder i Bistoren, som i øjeblikket er lukket. Men man kan bestille mad fra Bistoen - bare ikke spise den der, men hente den.

Der er også sørget for engangshandsker rundt omkring i Kvickly.

- Vi har ikke håndsprit til salg til kunderne, men de kan få sprittet deres hænder hos os. Det håndsprit vi kan få fat i, det bruger vi i produktionen og til medarbejderne og kunderne i varehuset.

Afstandsmærkerne er også på plads og salatbar og bland-selv-slik er lukket midlertidigt.

Roser til medarbejderne Kirsti Thygesen fortæller videre, at der virkelig er kommet pres på salget online, og det har betydet, at en række kvickly-medarbejdere i øjeblikket udfører nogle opgaver, som de elleres ikke er vant til.

- Blandt andre er nogle af medarbejderne fra Bistroen med til at pakke varer til de mange kunder. Og generelt kan jeg kun rose alle Kvickly-medarbejderne for den fantastiske indsats de yder i en meget svær periode. De er simpelthen fantastiske. Dygtige til både at passe på kunderne, hinanden og sig selv, lyder det fra varehuschefen.

- Har man symptomer på at man er smittet, så opfordrer vi til, at man får andre til at handle for en. Det håber vi meget, at kunderne vil respektere.

Stil spritten tilbage I føtex har man også fået plexiglas op ved kasserne og afstandsstreger, så kunderne er opmærksomme på ikke står for tæt på hinanden.

- Derudover følger vi iøvrigt alle de anvisninger, som kommer fra myndighederne og sørger for engangshandsker rundt omkring i varehuset

Varehuschef Dennis Larsen fortæller videre, at der er sat håndsprit frem, som kunderne kan benytte ved indgangen, ligesom der er anvisningsskilte, så man bliver mindet om, at det er en speciel situation og at man skal tænke sig om.

Det er er dog ikke alle, der gør det. Et par gange er håndspritten til kunderne blevet stjålet.

- Lad håndspritten stå, lyder den indtrængende opfordring fra Dennis Larsen.

- Vi har hver dag masser af medarbejdere, som passer deres arbejde samtidig med at de udsætter sig for en risiko for at blive smittet. Det handler om at vise hensyn til hinanden, og det gør kunderne da også generelt. De har også være gode til at omstille deres indkøbsmønster fra at komme i føtex fem til seks gange ugentlig til nu to til tre gange, men så med mere i indkøbsvognen.

Udsigt til mere håndsprit I Meny fortæller købmand Michael Skovgaard Rasmussen, at der er udsigt til en stor sending af håndsprit i uge 13. Det er noget, kunderne ser frem til.

- Vi har lukket den betjente delikatesse og i stedet for pakket varerne og lagt dem til selvbetjening. Derudover er der placeret plexiglas ved kasserne og afstrandsstreger i gulvene, så kunderne holder afstand mellem hinanden.

Købmanden fortæller videre, at man har fået fat i en mobil håndvask til kunderne, som også kan benytte sig af håndsprit i butikken.

- Jeg synes generelt, at kunderne viser respekt for hinanden og tager de nødvendige hensyn her i denne svære tid.